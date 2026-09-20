Success Story: ‘समोसे-कचौड़ी’ के ठेले ने बदली परशुराम की तकदीर, MA-B.Ed की डिग्रियों के बाद चुना ठेला

Ashoknagar news: सफलता केवल किसी वातानुकूलित दफ्तर या सरकारी नौकरी की मोहताज नहीं होती। इस बात को एमपी में अशोकनगर जिले के बंगलाचौराहा निवासी 42 वर्षीय परशुराम प्रजापति ने सच साबित कर दिखाया है। उच्च शिक्षित होने व कई डिग्रियां हासिल करने के बावजूद परशुराम ने रोजगार के लिए सिर्फ नौकरी का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद का रास्ता चुना। आज वह सड़क किनारे समोसा-कचौड़ी व कुल्फी का ठेला लगाकर न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं, बल्कि गर्व से कहते हैं कि वह बेरोजगार नहीं हैं। फुटपाथ से शुरु इस सफर से आज वे एक सफल इंसान बन चुके हैं।