राजस्व विभाग का कारनामा ! अशोकनगर में 25 फीट चौड़ी सड़क बुजुर्ग को सौंपी, कब्जे के बाद भेजा थाने

मामला शाढ़ौरा के बस स्टैंड से कटरा बाजार जाने वाले मुख्य मार्ग का है। 80 वर्षीय सुखलाल लोधी की सर्वे नंबर 1313 में 0.052 हेक्टेयर व 1314 में 0.021 हेक्टेयर जमीन है। जिन्होंने साल 2017 में सीमांकन कराने आवेदन किया तो सीमांकन कर जमीन एक दिशा में नाप दी गई, कई मकान जद में आ गए तो उन लोगों ने अपील की थी। इससे एसडीएम ने उस सीमांकन को निरस्त कर दोबारा सीमांकन के निर्देश दिए। 2017 से अब तक सुखलाल लोधी 75 बार आवेदन दे चुके थे। 8 सितंबर को आरआई व पटवारियों ने सीमांकन कर मुख्य सडक़ उनकी जमीन बताकर नाप दी और सडक़ पर सीमा चिन्ह लगा दिए। जब सुखलाल लोधी ने इसे गलत बताया तो राजस्व टीम ने मोहल्ले वालों कहा कि यह जमीन सुखलाल लोधी की है।