अब ‘व्हाट्सऐप’ से होगी खाद की बुकिंग, अशोकनगर में घर बैठे किसानों को मिलेगा ई-टोकन, ये है तरीका

इस नई और सुविधाजनक प्रणाली को लेकर अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी है। काम तेजी से जारी है। कृषि उपसंचालक अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि प्रदेश में खाद बुकिंग की व्हाट्सएप प्रणाली जल्द लागू हो सकती है। जिसकी प्रदेश में टेस्टिंग भी हो चुकी है, तकनीकी ट्रायल सफल रहने के बाद, पूरी संभावना है कि चालू सीजन में ही किसानों के लिए यह सुविधा शुरु कर दी जाएगी। वहीं पोर्टल के माध्यम से भी किसान खाद का ई-टोकन जनरेट कर सकेंगे, व्हाट्सएप सुविधा भी पोर्टल से ही कनेक्ट होगी।