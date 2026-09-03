‘मेरी छोटी सी बच्ची है, कोई तो मेरी बात सुन ले…’ अशोकनगर की महिला SI ने बनाया वीडियो

Female SI Pooja Raghuvanshi: मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले में पुलिस विभाग में तैनात एक महिला सब इंस्पेक्टर ने वीडियो बनाकर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में महिला सब इंस्पेक्टर अपनी बीमारी के बारे में बता रही हैं और उनका कहना है कि वो अपनी समस्या एसपी से लेकर पीएचक्यू तक बता चुकी हैं लेकिन कोई उनकी समस्या नहीं समझ रहा है। इतना ही नहीं महिला एसआई ने एसपी पर करीब 5 महीने की सैलरी रोकने का आरोप भी लगाया है। वहीं अशोकनगर एसपी का इस पूरे मामले पर कहना है कि 'ड्यूटी से गैर हाजिर रहकर इस तरह से वीडियो बनाकर ये सब कहना, इससे बेहतर है कि वो ड्यूटी ज्वाइन करें, अपना आवेदन दें, अपने दस्तावेज दें और उन दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए साथ ही उनकी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उचित निराकरण उनका किया जाए। '