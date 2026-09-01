Ashoknagar : मां-बेटे और पिता ने तोड़ा दम, 5 की मौत, पल भर में खत्म हो गया पूरा वंश

Ashoknagar : अशोकनगर जिले में काल सड़कों पर दौड़ा। रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर लौट रहे परिवारों पर बुरा समय इस कदर झपटा कि किसी का पूरा वंश ही पलभर खत्म हो गया, तो किसी का सुहाग उजड़ गया। दो अलग- अलग हादसों में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। सबसे बुरी घटना पनवाड़ी के पास हुई, जहां दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में एक ही झटके में एक हंसता-खेलता परिवार हमेशा के लिए मिट गया। दोनों ही मामलों में मंगलवार को पूछताछ के साथ ही जांच तेज होगी। मातम के कारण पुलिस परिजनों से पूछताछ नहीं कर सकी थी।