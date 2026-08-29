Ashoknagar News: सुबह-सुबह नहाने के लिए बक्से से कपड़े निकाल रही महिला को सांप ने डसा

snake bite woman death, एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर (Sourece- Gemini)
Ashoknagar Snake Bite: मध्यप्रदेश के अशोकनगर में शनिवार को सांप के डसने से एक महिला की जान चली गई। घटना जिले के देरखा गांव की है, महिला घर में रखे बक्से में से कपड़े निकाल रही थी और इसी दौरान बक्से के पास छिपे सांप ने उसके हाथ में डस लिया। परिजन तुरंत महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां इलाज भी शुरू हुआ लेकिन जहर ज्यादा फैलने के कारण महिला को बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है।
देरखा गांव में रहने वाली 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला विद्या बाई रघुवंशी को शनिवार सुबह घर में जहरीले सांप ने डस लिया। परिजनों ने बताया कि विद्या बाई रोजाना सुबह जल्दी उठ जाती थीं और शनिवार सुबह उठने के बाद वो नहाने के लिए बक्से से कपड़े निकाल रही थीं। जैसे ही उन्होंने बक्से के अंदर से कपड़े निकाले तभी बक्से के पास छिपे जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। सांप के डसते ही विद्या बाई ने शोर मचाया और परिवार के सदस्यों को मदद के लिए बुलाया।
आवाज सुनकर परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे तो विद्या बाई के हाथ में सांप के काटने का निशान था, परिजनों ने बिना देर किए तुरंत विद्या बाई को प्राइवेट गाड़ी से अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया लेकिन जहर ज्यादा फैल जाने के कारण विद्या बाई को बचाया नहीं जा सका। घटना का पता चलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजन विद्या बाई का शव लेकर गांव पहुंचे जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया।
बता दें कि बारिश का सीजन शुरू हो चुका है और बारिश के साथ ही सांपों का खतरा भी बढ़ गया है। बारिश होने से सांपों के बिलों में पानी भर जाता है जिसके कारण सांप अपने बिलों से निकलकर लोगों के घरों या फिर किसी सुरक्षित स्थान में घुस जाते हैं। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। सांप के काटने पर कुछ बातों को याद रखने से किसी की भी जान बचाई जा सकती है। इसको लेकर जागरूक होना बेहद जरूरी है।
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