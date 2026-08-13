Shivpuri News: कॉलेज में घुसा कोबरा, स्नेक कैचर के सामने मुंह फाड़कर उगला गोयरा

स्नेक कैचर सलमान पठान कॉलेज में पहुंचे और जैसे ही कोबरा को हाथ लगाया तो कोबरा ने मुंह फाड़कर एक गोयरा निगल दिया। कुछ देर बाद स्नेक कैचर सलमान पठान ने कोबरा का रेस्क्यू किया और उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। कोबरा के पकड़े जाने के बाद कॉलेज स्टाफ ने राहत की सांस ली। स्नेक कैचर सलमान पठान ने बताया कि पकड़ा गया सांप करीब 6 फीट का है और कोबरा प्रजाति का है, जो कि काफी खतरनाक होता है। कोबरा सांप के जहर की एक बूंद से 60 इंसानों की मौत हो सकती है। पठान ने कोबरा को पकड़ कर उसे सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया है।