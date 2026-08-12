Sagar News: 28 साल की उम्र में अपराध, 65 की उम्र में गिरफ्तारी; 22 साल से शहर में ही काट रहा था फरारी

मामला गोपालगंज के तहत दर्ज प्रकरण क्रमांक 896/2003 और लगभग 37 साल पुराने 1989 के अपराध क्रमांक 342/1989, धारा 324, 506 भादवि से जुड़ा है। न्यायालय की ओर से इस पर स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। हैरानी की बात यह है कि आरोपी पिछले 22 सालों से शहर की सीमा के भीतर ही कहीं मौजूद रहकर अपनी फरारी काटता रहा, लेकिन स्थानीय पुलिस और सुरक्षा तंत्र की नजरों से ओझल रहने में कामयाब रहा। अपराधी भी अपने उस पुराने गुनाह को लगभग भुला बैठा था, तब जाकर पुलिस को अपराधी की याद आई। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक वैज्ञानिक और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।