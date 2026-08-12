Jabalpur News: युवक-युवती के बैग में किताबों की जगह निकले गांजे के पैकेट, टी स्टॉल के पास से पकड़े गए

पुलिस युवक-युवती को पकड़कर अपने साथ थाने लेकर आई और उनसे पूछताछ कर रही है। शुरूआती पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम संध्या सरोते (19) निवासी विक्रमपुर रैयत गांव, थाना शाहपुर और हिमांशु बावरिया (21) निवासी जायसवाल मोहल्ला, गोरखपुर, वर्तमान पता सैनिक सोसायटी, शक्तिनगर, गढ़ा बताया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए स्टूडेंट बनकर गांजे की तस्करी करने जा रहे थे। आरोपियों के पास से दो बैग, गांजे के 6 पैकेट्स और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी गांजा कहां से लेकर आए थे और किसे गांजा बेचने वाले थे? आरोपी कितने दिनों से गांजा तस्करी कर रहे हैं इसके बारे में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपियों के खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।