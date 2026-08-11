Jabalpur News: रेलवे के GM के कोच में लगी आग, OHE तक उठी लपटें, स्टेशन पर मचा हड़कंप

मंगलवार को जबलपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर-6 के पास बॉम्बे होटल की ओर बने वीआईपी गेट के नजदीक खड़े रेलवे के जीएम के कोच में अचानक आग भड़क उठी। आग की लपटें कोच के अंदर से निकलकर ऊपर से गुजर रही ओएचई लाइन तक उठता देख रेलवे के अधिकारी-कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात ये है कि कोच में लगी आग दूसरे कोचों तक नहीं फैली वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। घटना के वक्त कोच में कोई भी मौजूद नहीं था।