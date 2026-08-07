जबलपुर में 10 अगस्त को सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित, जारी हुआ आदेश

जबलपुर शहर में संस्कार कांवड़ यात्रा एवं गुप्तेश्वर शाही सवारी यात्रा दिनांक 10.08.2026 दिन सोमवार को प्रातः 07:00 बजे ग्वारीघाट के सिद्धघाट से प्रारंभ होकर रामपुर चौक, गोरखपुर, शास्त्री ब्रिज, तीनपती, मालवीय चौक, लार्डगंज, बड़ा फुहारा, कमानिया गेट, सराफा, लकडगंज, बेलबाग, घमापुर शीतलामाई, कांचघर, सतपुला, गोकलपुर, रोझी, खमरिया स्टेट होते हुए खमरिया थाना अंतर्गत ग्राम मटामर, तहसील पनागर, जबलपुर स्थित पहाड़ी पर स्थित भगवान नर्मदेश्वर भोलेनाथ मंदिर कैलाशधाम तक सम्पन्न होगी। इस दौरान कांवड यात्रा व शाही सवारी में हजारों की संख्या में भक्त शामिल होंगे। शाही सवारी व कांवड यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हैं और कई मार्गों पर ट्रैफिक भी डायवर्ट किया है।