जुदा हो रहे “दो दिल एक जान”, डॉक्टर्स ने बताया- सर्जरी के बाद कैसी रहेगी दोनों बच्चों की जिंदगी

Jabalpur Twins- जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के बाल शल्य चिकित्सा विभाग में "दो दिल एक जान" को जुदा किया जा रहा है। यहां के डॉक्टर्स ने इशियोपैगस कंजॉइंट ट्विन्स (संयुक्त जुड़वां) शिशुओं जीवान और युवान की अत्यंत जटिल एवं दुर्लभ सर्जरी का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा किया। नरसिंहपुर से रेफर होकर आए दोनों शिशु श्रोणि (पेल्विस) के स्तर पर आपस में जुड़े हैं। सोमवार को हुई सर्जरी के बाद भी लंबा सफर अभी बाकी है। डॉक्टर्स बताते हैं कि दोनों बच्चों की जिंदगी कुछ कठिन रहेगी। एक बच्चे की स्थिति गंभीर होने पर दूसरा से प्रभावित होता है। उसका असर दूसरे बच्चे पर भी पड़ता है। इधर शहर में नर्सिंग विद्यार्थी सीपीआर प्रदर्शन से जीवनरक्षा का संदेश दे रहे हैं। जबलपुर कलेक्टर ने भी इसकी सराहना की है।