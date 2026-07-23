जबलपुर में कर्मचारियों की करतूत: संबल में उम्र घटाकर 35 करोड़ की सहायता हड़पने का खेल!

जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की नगरीय निकायों में संचालित मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में 1760 ऐसे हितग्राही संदेह के दायरे में आए हैं, जिन्होंने दस्तावेजों में कथित रूप से छेड़छाड़ कर अपनी आयु 60 वर्ष से कम दर्शायी और योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त कर लिया। यह लगभग 35 करोड़ 20 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। मामले की गोपनीय शिकायत कलेक्टर राघवेंद्र सिंह तक पहुंचने के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल जांच शुरू करा दी है। तीन दिन से नगर निगम सहित जिले की सभी नगरीय निकायों में रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, जिससे संबंधित विभागों में हडक़ंप मचा हुआ है।

जानकारी के अनुसार जांच का मुख्य फोकस उन मामलों पर है, जिनमें मृत्यु उपरांत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान किया गया। आरोप है कि कुछ मामलों में वास्तविक आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होने के बावजूद दस्तावेजों में उम्र कम दर्शायी गई, ताकि परिवार योजना की पात्रता में आ जाए और आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके। आशंका जताई जा रही है कि यह पूरा खेल विभागीय कर्मचारियों-अधिकारियों और कुछ हितग्राहियों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया।