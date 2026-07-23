जबलपुर जिले का हाल : जनसुनवाई बनी ‘जन-प्रतीक्षा’, तीन साल में 5530 शिकायतें फाइलों में कैद

जबलपुर. प्रदेश सरकार ने गांव, जनपद और तहसील स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं होने पर हर मंगलवार जिला मुख्यालय में जनसुनवाई की व्यवस्था इसलिए बनाई थी कि लोगों को त्वरित राहत मिल सके। लेकिन जबलपुर में जनसुनवाई का उद्देश्य ही सवालों के घेरे में है। तीन वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि कई विभागों के अधिकारी शिकायतों के निराकरण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और हजारों आवेदन महीनों तक लंबित पड़े हैं।

वर्ष 2024 में जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों में से 1529 मामलों का निराकरण नहीं हो सका। इसके बाद वर्ष 2025 में यह आंकड़ा बढकऱ 2502 लंबित शिकायतों तक पहुंच गया। वर्ष 2026 में 1 जनवरी से 13 जुलाई तक 2149 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 1499 शिकायतें अब भी समाधान की प्रतीक्षा में हैं। जिले के मुखिया कलेक्टर जनसुनवाई में अफसरों को समस्या समाधान कराए जाने का निर्देश देते हैं। विभागों के अफसर एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बात को निकाल देते हैं और फरियादी फिर फरियाद लेकर चक्कर काटता फिरता है।