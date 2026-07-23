‘अपना कचरा, अपनी जिम्मेदारी’…: शहर के बड़े संस्थान खुद करेंगे कचरे का निस्तारण

जबलपुर. स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक वैज्ञानिक एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए जबलपुर में अब ‘बल्क वेस्ट जनरेटर’ (बीडब्ल्यूजी) व्यवस्था लागू की जा रही है। केंद्र सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत नगर निगम ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद शहर के ऐसे सभी होटल, अस्पताल, उद्योग, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मल्टी, मैरिज गार्डन, शैक्षणिक संस्थान और अन्य परिसरों को अपने यहां प्रतिदिन निकलने वाले 100 किलोग्राम या उससे अधिक गीले कचरे का निस्तारण स्वयं करना होगा। जिस भी संस्थान का एरिया 20 हजार स्क्वायर मीटर से अधिक है वहां पर यह नियम लागू किया जा रहा है।

अब तक शहर का अधिकांश गीला कचरा नगर निगम के माध्यम से कठौंदा स्थित प्लांट तक पहुंचाया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद कचरे का प्रबंधन उसी स्थान पर किया जाएगा जहां वह उत्पन्न हो रहा है। इससे नगर निगम के कचरा परिवहन पर होने वाला खर्च कम होगा और कचरा प्लांट पर भी दबाव घटेगा।