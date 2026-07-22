22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जबलपुर

भाजपा विधायक संजय पाठक की माफी स्वीकार, मप्र. हाईकोर्ट से बड़ी राहत

BJP MLA Sanjay Pathak Controvery: जज को फोन करने के मामले में बुधवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुरक्षित फैसला सुनाते हुए संजय पाठक की बिना शर्त माफी स्वीकार की।
2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Shailendra Sharma

Jul 22, 2026

bjp mla sanjay patha

bjp mla sanjay pathak contempt case mp high court apology, संजय पाठक की फाइल फोटो (SOURCE- PATRIKA)

BJP MLA Sanjay Pathak: मध्यप्रदेश के कटनी जिले की विजयराघवगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक संजय पाठक को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) से बड़ी राहत मिली है। जज को फोन करने के मामले में (phone call controversy) हाईकोर्ट ने संजय पाठक की बिना शर्त माफी स्वीकार की है। संजय पाठक (BJP MLA Sanjay Pathak) के द्वारा जज को फोन करने के मामले में कोर्ट ने माना है कि अवमानना हुई है लेकिन न्याय प्रक्रिया में किसी तरह का बड़ा हस्तक्षेप नहीं हुआ है।

संजय पाठक की माफी हाईकोर्ट में स्वीकार

जज को फोन करने के मामले में बुधवार को सुरक्षित फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ चल रही आपराधिक अवमानना की कार्रवाई समाप्त कर दी। हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक की बिना शर्त माफी को स्वीकार किया। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की बेंच ने आदेश देते हुए कहा कि संजय पाठक ने गलती मानी है और बिना शर्त माफी मांगी है, इसलिए माफी स्वीकार की गई है। इस दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी न्यायाधीश से इस तरह संपर्क करने का प्रयास न्यायिक मर्यादा के अनुरूप नहीं है और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

ये है पूरा मामला

बता दें कि 1 सितंबर 2025 को जस्टिस विशाल मिश्रा ने ओपन कोर्ट में खुलासा किया था कि एक विधायक ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है। तब जस्टिस विशाल मिश्रा के समक्ष विधायक के परिवार से जुड़े खनन मामले की सुनवाई आशुतोष दीक्षित की रिट याचिका पर चल रही थी। इसके बाद जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद को केस से अलग कर लिया था। जिसके बाद आशुतोष मनु दीक्षित ने हाईकोर्ट में दूसरी याचिका दायर की और इसे न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा मामला बताते हुए आपराधिक अवमानना बताया, जिस पर कोर्ट ने संजय पाठक को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट के नोटिस पर संजय पाठक ने हलफनामा दायर कर अपने जवाब में बताया कि उनसे जस्टिस मिश्रा का नंबर गलती से लगा था और एक घंटी के बाद उन्होंने कॉल काट दिया था। इसके बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जब तक विधायक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते, तब तक इस हलफनामे पर विचार नहीं किया जाएगा।

मां-बेटी ने चाय के साथ खाए सात-आठ टोस्ट, पैकेट खाली होते ही उड़े होश, घबराकर पहुंचीं अंबाह अस्पताल

ये भी पढ़ें
morena

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Jul 2026 07:48 pm

Published on:

22 Jul 2026 07:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / भाजपा विधायक संजय पाठक की माफी स्वीकार, मप्र. हाईकोर्ट से बड़ी राहत

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पाटन हाईवे पर कार को घसीटते हुए ले गया ट्राला, 10 सवार गंभीर, बॉडी काटकर निकाला

Road Accident
जबलपुर

क्वांटिफायबल डेटा के बिना बढ़ा दिया OBC रिजर्वेशन, 27% आरक्षण पर सामान्य वर्ग ने 2 घंटे रखे तर्क

OBC Reservation
जबलपुर

27% OBC आरक्षण पर सुनवाई आज, आंकड़ों के साथ पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन पर उठे सवाल

27 Percent OBC Reservation
जबलपुर

Jabalpur news: सांप के काटने से दिख सकते ‘लकवा’ जैसे लक्षण, देर न करें, मानें एक्सपर्ट की ये 2 सलाह

Snake bite:थोड़ी भी देरी जानलेवा साबित हो सकती (Photo Source - Patrika)
जबलपुर

Jabalpur news: आइटी पार्क में विदेशी कंपनियों करेंगी निवेश, 800 युवाओं को मिलेगा रोजगार

Investment by foreign companies: देशी-विदेशी कंपनियों का निवेश बढ़ा (Photo Source- freepik)
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.