एक क्लिक में खुलेगा 1975 तक की जमीनों का रिकॉर्ड, 6.88 लाख रजिस्टयां हो रहीं ऑनलाइन

जबलपुर. जिले में जमीनों से जुड़े पुराने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और आम नागरिकों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए जिला पंजीयन विभाग बड़े स्तर पर रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करा रहा है। इस पहल के तहत वर्ष 1975 से 2015 तक के पुराने रजिस्ट्री रिकॉर्ड को स्कैन कर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 6 लाख 26 हजार दस्तावेजों की स्कैनिंग पूरी हो चुकी है, जबकि कुल 6 लाख 88 हजार दस्तावेजों को डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग का दावा है कि सितंबर तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद सभी रिकॉर्ड संपदा-2.0 पोर्टल पर अपडेट कर दिए जाएंगे।

वर्तमान में जमीनों की रजिस्ट्री और पंजीयन की प्रक्रिया वर्ष 2015 से पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन उससे पहले के पुराने दस्तावेज अभी भी कागजी स्वरूप में सुरक्षित रखे गए थे। इन्हीं रिकॉर्ड को अब डिजिटल स्वरूप दिया जा रहा है, ताकि नागरिकों और विभाग दोनों को सुविधा मिल सके। जिला पंजीयन विभाग ने यह कार्य नाइन स्टार इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल को सौंपा है। कंपनी के 12 कर्मचारी पिछले 22 जून 2023 से लगातार दस्तावेजों की स्कैनिंग में लगे हुए हैं। वर्तमान में 1980 तक के रिकॉर्ड स्कैन किए जा चुके हैं और शेष रिकॉर्ड पर तेजी से काम चल रहा है।