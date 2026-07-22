कैफे में अवैध केबिन में लगा रखे थे सोफे, 300-400 रुपये प्रति घंटे लेते थे किराया, जबलपुर में पुलिस की रेड

पुलिस को लंबे समय से कैफे में नशा कराने और अवैध गतिविधियां होने व स्पा सेंटर में भी अनैतिक गतिविधियां होने की शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों पर बुधवार को पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि रसल चौक स्थित डीएक्स कैफे में जांच के दौरान स्पा सेंटर संचालित होता मिला। वहीं राइट टाउन के एक बड़े सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरों के कारण संचालकों को पुलिस टीम के पहुंचने की पहले ही जानकारी मिल गई, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। कुछ संदिग्ध मौके से भाग निकले, जबकि पकड़े गए लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।