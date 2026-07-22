कैफे में अवैध केबिन में लगा रखे थे सोफे, 300-400 रुपये प्रति घंटे लेते थे किराया, जबलपुर में पुलिस की रेड

cafe spa raid illegal cabins police action, एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर
Jabalpur Cafe Spa Raid: मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर में बुधवार को पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक साथ शहर के कई कैफे और स्पा सेंटरों पर रेड मारी। स्पा सेंटर और कैफे की आड़ में संचालित अवैध कारोबार एवं अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर ये संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान पांच कैफे और स्पा सेंटर सील किए गए हैं। यह कार्रवाई नेपियर टाउन, राइट टाउन, रसल चौक, इनकम टैक्स चौराहा और गोहलपुर क्षेत्र में एक साथ की गई।
पुलिस को लंबे समय से कैफे में नशा कराने और अवैध गतिविधियां होने व स्पा सेंटर में भी अनैतिक गतिविधियां होने की शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों पर बुधवार को पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि रसल चौक स्थित डीएक्स कैफे में जांच के दौरान स्पा सेंटर संचालित होता मिला। वहीं राइट टाउन के एक बड़े सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरों के कारण संचालकों को पुलिस टीम के पहुंचने की पहले ही जानकारी मिल गई, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। कुछ संदिग्ध मौके से भाग निकले, जबकि पकड़े गए लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।
एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया रसल चौक स्थित डीएक्स कैफे में जांच के दौरान कैफे के भीतर बनाए गए अवैध केबिन भी मिले हैं। इन अवैध केबिन में सोफा आदि लगे हुए थे और जानकारी मिली है कि इन अवैध केबिन को 300 से 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से किराए पर दिया जाता है। पुलिस के अनुसार यह भवन निर्माण नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। मौके से संदिग्ध सामग्री और उपस्थिति रजिस्टर भी जब्त किए गए हैं।
पुलिस का कहना है कि हाल के महीनों में सामने आई दुष्कर्म और अनैतिक गतिविधियों की शिकायतों को देखते हुए यह विशेष अभियान चलाया गया। देर रात तक चली कार्रवाई में नगर निगम ने भवन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर पांच अवैध कैफे एवं स्पा सेंटरों को सील कर दिया। शहर के अलग-अलग इलाकों में पुलिस के द्वारा चलाए गए इस छापेमारी से हड़कंप मच गया।
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