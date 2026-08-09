Guna News: जंगल में पोटली में दफना रखा था 1.47 करोड़ रुपये का सोना, 6 किमी पैदल चलकर निकाल लाई पुलिस

आरोपियों का सुराग मिलते ही पुलिस टीमों ने मप्र के गुना के अलावा शिवपुरी, विदिशा, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, भोपाल जैसे दर्जनभर जिलों और पड़ोसी राज्य राजस्थान के कोटा, झालावाड़, बारां व छाबड़ा में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी। इसमें वारदात में शामिल दो मुख्य आरोपियों राजू पुत्र कवस्या पारदी (35) और गजानंद पुत्र देवला पारदी (48) दोनों निवासी कनेरा धरनावदा को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में से एक गजानंद पारदी राजस्थान के बारां में हुई 80 लाख की चोरी के मामले का मास्टर माइंड भी है। एसपी हितिका वासल ने बताया कि गिरफ्तार शुदा आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश में हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। उम्मीद है कि, जल्दी ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गया शेष माल भी बरामद कर लेंगे।