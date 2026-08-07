8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गुना

Guna News: भतीजे के शादीशुदा महिला के साथ चले जाने के विवाद के बाद चाचा की मौत, कथित प्रताड़ना के आरोपों की जांच जारी

Man Death Case: व्यक्ति की मौत के बाद कथित प्रताड़ना और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो की जांच में जुटी पुलिस, परिजनों का आरोप मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मानसिक रुप से परेशान थे।
2 min read
Google source verification

गुना

image

Shailendra Sharma

Aug 07, 2026

guna news

man death linked to viral video claims, प्रतीकात्मक तस्वीर (Source-patrika)

गुना से वीरेन्द्र जोशी की रिपोर्ट
Guna man Death Case: मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके साथ मारपीट किए जाने व वीडियो बनाकर वायरल किए जाने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि मृतक का भतीजा कुछ दिनों पहले एक शादीशुदा महिला को लेकर चला गया था, इसके बाद महिला के ससुराल वालों ने युवक के चाचा के साथ मारपीट करने और कथित अपमानजनक व्यवहार के वीडियो बनाने के आरोप लगाए हैं। हाल ही में मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप भी मृतक के परिजनों ने लगाए हैं।

शादीशुदा महिला को भगाकर ले गया था भतीजा

आरोप है कि करीब सवा महीने पहले आरोन थाना क्षेत्र के गांव का रहने वाला एक युवक राघौगढ़ की जंजाली चौकी क्षेत्र में रहने वाली एक शादीशुदा महिला को भगाकर अपने साथ ले गया था। इस घटना के बाद शादीशुदा महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने युवक के चाचा को पकड़कर बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद चाचा के साथ मारपीट की गई और जूते-चप्पलों की माला पहनाकर गांव में जुलूस निकाला गया। बर्बरता के वीडियो भी महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने बनाए थे। घटना की सूचना पर तब पुलिस मौके पर पहुंची थी और पीड़ित को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया था।

अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि शुक्रवार को भाई किसी काम से आरोन गया था, जहां उसे उसके किसी परिचित ने अपने मोबाइल फोन में वह वीडियो दिखाया जो महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया था। 18 सेकंड के वीडियो को देखने के बाद उसे इस कदर शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और घर जाकर परिजनों को इसके बारे में बताया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से गुना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन गुना अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही मौत हो गई।

परिवार में शोक का माहौल

मृतक की पांच बेटियां व एक चार साल का बेटा है, इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरा परिवार सदमे में है। मृतक की पत्नी व मासूम बेटियों और बेटे का रो-रोकर बुरा हाल है। चौकी प्रभारी जंजाली रसना राजावत ने बताया कि महिला को लेकर आरोन क्षेत्र के एक गांव के लोगों की होरिबे गांव में पंचायत हुई थी। उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ है यह तो मुझे अभी याद नहीं है, हम पता करवा रहे हैं।

Ratlam News: 1.6 करोड़ रुपये की एम्फेटामाइन ड्रग्स के साथ युवती गिरफ्तार, ट्रेन से दिल्ली से मुंबई ले जा रही थी ड्रग्स

ये भी पढ़ें
ratlam drugs

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2026 10:02 pm

Published on:

07 Aug 2026 10:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / Guna News: भतीजे के शादीशुदा महिला के साथ चले जाने के विवाद के बाद चाचा की मौत, कथित प्रताड़ना के आरोपों की जांच जारी

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Guna news: खाद्य विभाग की चेतावनी, 15 अगस्त के बाद दोगुने दाम पर मिलेगा सिलेंडर, तुरंत करा लें e-KYC

Domestic LPG gas consumers: दोगुने दाम पर मिलेगा सिलेंडर (Photo Source - Patrika)
गुना

Guna News: महाकाल जाने वाले यात्री बेकाबू, सीट नहीं मिली तो ट्रेन पर किया पथराव, AC कोच का शीशा टूटा, एक घायल

mahakal darshan train stone pelting Bhind-Ratlam Express ac coach glass broken
गुना

Guna news: अगले चुनाव में गेमचेंडर होंगी ‘लाड़ली बहना’ और ‘युवा’, यही तय करेंगे किसकी होगी सरकार

Guna Municipality: छह निकायों में 2.58 लाख मतदाता (Photo Source: AI Image)
गुना

Guna News: गहरे सदमे में इंजीनियर की मंगेतर, रातभर लेती रही सिसकियां, किसी से नहीं की बात, 5 आरोपी गिरफ्तार

guna
गुना

Guna News: पकड़कर जंगल में ले गए बदमाश, इंजीनियर को बंधक बनाकर मंगेतर से बर्बरता

GUNA
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.