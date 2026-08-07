Guna News: भतीजे के शादीशुदा महिला के साथ चले जाने के विवाद के बाद चाचा की मौत, कथित प्रताड़ना के आरोपों की जांच जारी

गुना से वीरेन्द्र जोशी की रिपोर्ट

Guna man Death Case: मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके साथ मारपीट किए जाने व वीडियो बनाकर वायरल किए जाने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि मृतक का भतीजा कुछ दिनों पहले एक शादीशुदा महिला को लेकर चला गया था, इसके बाद महिला के ससुराल वालों ने युवक के चाचा के साथ मारपीट करने और कथित अपमानजनक व्यवहार के वीडियो बनाने के आरोप लगाए हैं। हाल ही में मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप भी मृतक के परिजनों ने लगाए हैं।