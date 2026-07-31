Guna News: पकड़कर जंगल में ले गए, इंजीनियर को बंधक बनाकर मंगेतर से की बर्बरता

जंगल से आ रही युवती की चिल्लाने की आवाज सड़क से गुजर रहे एक राहगीर ने सुनी तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस की डायल 112 मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखकर बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता और उसके मंगेतर को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी हितिका वासल ने भी पीड़िता से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली और अपनी मौजूदगी में ही एफआइआर दर्ज कराई। एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार से पांच अलग-अलग टीमें गठित की हैं, इसके अलावा एसआईटी भी गठित की गई है। पुलिस की टीमों ने शुक्रवार को दिनभर घटनास्थल के आसपास स्थित होटल, ढाबों व पेट्रोल पंपों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जिससे आरोपियों का सुराग मिल सके।