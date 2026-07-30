Guna News: रानी रोशनी मंदिर के जंगल में मिला तेंदुए का शव, चारों पंजे, सिर और पूंछ गायब

वन विभाग के अनुसार शव करीब चार से पांच दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। सड़-गल जाने के कारण यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वारदात कुछ दिन पहले हुई होगी। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि तेंदुए की मौत किस तरीके से हुई और शिकार में किस प्रकार के हथियार या तरीके का इस्तेमाल किया गया है। वन मंडलाधिकारी (डीएफओ) अक्षय राठौर ने प्रारंभिक जांच के आधार पर तेंदुए के शिकार की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मृत तेंदुए का सिर, चारों पंजे और पूंछ गायब हैं। इसके अलावा शरीर की ऊपरी खाल, गुप्त अंग और कुछ अन्य हिस्से काटे गए हैं। घटनास्थल पर कटे हुए अंग नहीं मिले, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि शिकारी उन्हें अपने साथ ले गए हैं।