आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सांप ने डसा, गुना में तीन घंटे तक झाड़-फूंक कराते रहे परिजन, मौत

गुना जिले के बमोरी के चाकरी गांव में बीती शाम करीब 7 बजे बिजली कटौती के दौरान अंधेरा छाया हुआ था। तभी गांव के भानजी पुत्रा बाला भील अपने घर के बाहर बैठे हुए थे और उनकी पत्नी सीताबाई 45 साल (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) घर के अंदर लेटी हुईं थीं। अंधेरा होने पर जब सीताबाई घर से निकलकर बाहर आ रहीं थीं, तभी उन्हें बाएं पैर में पंजे के पास सांप ने डस लिया। सांप के डसते ही सीताबाई ने शोर मचाया और तुरंत पति मोबाइल का टॉर्च जलाकर अंदर पहुंचे तो उन्हें कमरे में एक काला सांप दिखाई दिया।