कार की टक्कर से परिवार खत्म, गुना में बाइक सवार पति-पत्नी और बेटे की मौत

पिपरौखुर्द निवासी मनोज पुत्र खेमचंद कुशवाह 34 साल अपनी पत्नी मालती कुशवाह 30 साल और 7 साल के बेटे कार्तिक के साथ रविवार सुबह अपनी बाइक से भदौरा गांव में अपनी ससुराल गए थे। तीनों दिनभर रुकने के बाद शाम को वापस लौट रहे थे, तभी शाम करीब 5.20 बजे के आसपास भदौरा के पास ही ग्वालियर की तरफ से गुना की ओर आ रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों बुरी तरह से जख्मी हो गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। आरोपी कार चालक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। वह किराए से टैक्सी चलाता है और किसी परिवार को लेकर गुना की तरफ आ रहा था।