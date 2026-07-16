‘धूम’ फिल्म की तरह सड़क पर दौड़ा ट्रक, कई गाड़ियों को मारी टक्कर, गुना में 1 की मौत, 7 घायल

शहर के राघौगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह करीब 9 बजे एक सड़क हादसा हो गया। साडा कॉलोनी पुल के पास धरनावदा रोड पर एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने लगातार कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण हादसे में पहलवान सहरिया नामक एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात अन्य लोग घायल हो गए। इनमें से दो गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है, वहीं पांच अन्य घायलों का राघौगढ़ के स्थानीय अस्पताल में उपचार चल रहा है।