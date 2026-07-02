ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधायक की कड़ी नसीहत- “चापलूसों के चंगुल में फंसे, हम कहां तक बचाएंगे”

MLA Pannalal Shakya Jyotiraditya Scindia ज्योतिरादित्य सिंधिया - विधायक पन्नालाल शाक्य- image patrika.com
Jyotiraditya Scindia - गुना- शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में 'पुरानी भाजपा' और 'नई भाजपा' के बीच की सियासी खींचतान अब खुलकर सड़कों पर आ गई है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना के बीजेपी नेता मुखर हो रहे हैं। विशेष रूप से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। वे क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के तीन दिवसीय गुना प्रवास के दौरान गायब रहे। भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने अब उनपर बड़ा राजनीतिक तंज कस दिया है। विधायक ने कहा, महाराज को चुगलखोरों और चापलूसों से सावधान रहना चाहिए। वे अब चापलूसों के चंगुल में फंस रहे हैं, तो हम उन्हें कहां तक बचाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से दूर रहने और विधायक पन्नालाल शाक्य के इस तीखे राजनीतिक बाणों से गुना भाजपा की स्थिति साफ नजर आ रही है। स्पष्ट है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बता दें, विधायक पन्नालाल शाक्य को अपने विवादित बयानों के चलते हाल ही में संगठन ने तलब भी किया था।
पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना आए थे। इस दौरान संगठन को मजबूती देने के लिए समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। लेकिन स्थानीय भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य न तो किसी सरकारी कार्यक्रम में दिखे और न ही संगठन की बैठक में शामिल हुए।
बीजेपी की इस अंदरूनी कलह को छिपाने के लिए शुरुआत में विधायक ने भोपाल की बैठकों में व्यस्त होने का बहाना बनाया था। बाद में उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा, घर की परिस्थितियों को निपटाना भी जरूरी है। नेताओं और मंत्रियों के पीछे ही घूमते रहेंगे, तो काम कैसे चलेगा? बेटियों की शादी करनी है, ऐसे घूमता रहा तो बहुत पिछड़ जाऊंगा।
विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा कि हमारा काम भाजपा के नेता को सुरक्षित रखना और समय-समय पर बचाकर चलना है। उन्होंने दावा किया कि वे मंच से भी सिंधिया को चुगलखोरों से सावधान रहने का संकेत देते रहते हैं।
एमएलए पन्नालाल शाक्य ने अफसरों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अधिकारी सिंधिया के सामने झूठी रिपोर्ट पेश कर उन्हें बरगलाते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि खाद की किल्लत के चलते एक महिला की मौत हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने उसे हार्ट अटैक से हुई मौत बता दिया। विधायक के इस तीखे और राजनीतिक बाणों से साफ है कि गुना भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
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