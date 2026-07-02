ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधायक की कड़ी नसीहत- “चापलूसों के चंगुल में फंसे, हम कहां तक बचाएंगे”

Jyotiraditya Scindia - गुना- शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में 'पुरानी भाजपा' और 'नई भाजपा' के बीच की सियासी खींचतान अब खुलकर सड़कों पर आ गई है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना के बीजेपी नेता मुखर हो रहे हैं। विशेष रूप से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। वे क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के तीन दिवसीय गुना प्रवास के दौरान गायब रहे। भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने अब उनपर बड़ा राजनीतिक तंज कस दिया है। विधायक ने कहा, महाराज को चुगलखोरों और चापलूसों से सावधान रहना चाहिए। वे अब चापलूसों के चंगुल में फंस रहे हैं, तो हम उन्हें कहां तक बचाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से दूर रहने और विधायक पन्नालाल शाक्य के इस तीखे राजनीतिक बाणों से गुना भाजपा की स्थिति साफ नजर आ रही है। स्पष्ट है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बता दें, विधायक पन्नालाल शाक्य को अपने विवादित बयानों के चलते हाल ही में संगठन ने तलब भी किया था।