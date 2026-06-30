एमपी टीचर तबादलों में बड़ा खेल, भोपाल से कभी भी जारी हो सकते हैं आदेश

पोर्टल से तबादला संबंधित विकल्प हटने के बाद जिला स्तर पर भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। अधिकारी यह तक नहीं देख पा रहे कि किस शिक्षक की पोङ्क्षस्टग किस स्कूल में की गई है। इससे शिक्षकों की बेचैनी और बढ़ गई है। अब सभी की निगाहें भोपाल से जारी होने वाली सूची पर टिकी हैं। यदि सोमवार देर रात तक आदेश जारी नहीं होते हैं तो मंगलवार को सूची जारी होने की पूरी संभावना है। तबादला आदेश सामने आने के बाद ही साफ होगा कि जिले के कितने शिक्षकों को नई पदस्थापना मिली और कितनों को एक बार फिर इंतजार करना पड़ेगा।