‘कलेक्टर साहब तो नेता बनेंगे… दिग्विजय सिंह की भी सिफारिश नहीं मानी’, गुना पंच सम्मेलन में सरपंच का बयान

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी है। जबकि, शहरी इलाकों से लगी पंचायतों में मजदूर 500 रुपए रोज से कम पर नहीं आते हैं। वो शहरी इलाकों में चले जाते हैं। ऐसे में हम पंचायतों में फर्जी मस्टर रोल न भरें तो क्या करें। गलत है, पर करना पड़ता है। एक किसान से मुलाकात हुई। उसने 10 बीघा में देसी गुलाब की खेती की है। उसकी हिम्मत को दात देते हैं। ये जिलाधीश महोदय की देन है। आने वाले समय में गुना में और भी पॉलीहाउस बनने वाले हैं। गुलाब के क्षेत्र में बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा। वैसे भी हम देखें तो मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा किले हमारे गुना जिले में ही हैं। सबसे ज्यादा राजा भी हमारे गुना जिले में ही हैं। शायद कलेक्टर साहब ने ये सोचा हो कि गुना में फूलों के राजा गुलाब की खेती शुरू करा देता हूं।