Guna News: महाकाल जाने वाले यात्री बेकाबू, सीट नहीं मिली तो ट्रेन पर किया पथराव, AC कोच का शीशा टूटा, एक घायल

आरक्षित कोचों के अंदर के गेट लगे होने से नाराज यात्रियों की भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। पथराव के दौरान एक पत्थर सीधे फर्स्ट एसी कोच एच 1 में जाकर लगा। यह पथराव कांट फोड़ते हुए सीधे सीट पर जा गिरा। सीट पर सफर कर रही एक बुजुर्ग महिला इस हमले में बाल-बाल बच गई। ट्रेन में भीड़ ज्यादा होने से बीनागंज-चांचौड़ा स्टेशन पर 60 यात्रियों ने सफर नहीं कर पाने की वजह से टिकिट वापस किए। उधर घटना के बाद आरपीएफ ब्यावरा ने इस मामले में रेलवे एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है।