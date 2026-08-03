Guna news: अगले चुनाव में गेमचेंडर होंगी ‘लाड़ली बहना’ और ‘युवा’, यही तय करेंगे किसकी होगी सरकार

Guna news: एमपी के गुना जिले में नगर सरकार के अगले चुनाव में बेहद रोचक होंगे। प्रशासनिक स्तर पर वार्डवार मतदाताओं की तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो चुकी है। छह नगरीय निकायों में कुल 2 लाख 58 हजार 435 मतदाता है। इनमें 1 लाख 32 हजार 376 पुरुष, 1 लाख 26 हजार 36 महिलाएं और 23 अन्य मतदाता है। इसी तस्वीर में दो आंकड़े सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं। पहला, 57561 लाड़ली बहना हितग्राही और दूसरा, करीब 98 हजार युवा मतदाता। लाड़ली बहना कुल मतदाताओं का 22.3 प्रतिशत हैं, जबकि 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या कुल मतदाताओं की करीब 37 फीसदी बैठती है। यानी नगर सरकार की कुर्सी तक पहुंचने वाले उम्मीदवारों के सामने इन दोनों बड़े वोटर समूहों को साधने की चुनौती साफ दिखाई दे रही है।