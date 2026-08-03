दतिया उपचुनाव : रिकॉर्ड वोटों से आगे निकली कांग्रेस, घनश्याम सिंह की स्थिति मजबूत

Datia News : मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना में लगातार बदलते रुझानों के बीच 8वें राउंड तक के रूझान सामने आ चुके हैं। अबतक के रुझानों पर गौर करें तो कांग्रेस ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले में निर्णायक बढ़त बना ली है। पहले तीन राउंड तक भाजपा बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन, चौथे राउंड से कांग्रेस का पलड़ा भारी होना शुरु हुआ तो अब 8वें राउंड तक आते-आते कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह कुल 6,583 वोटों की बढ़त हासिल कर चुके हैं। जबकि, भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी दूसरे स्थान पर हैं। वहीं, आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव कुल 21 उम्मीदवारों में से तीसरे स्थान पर जगह बनाए गुए हैं।