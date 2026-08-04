“बीजेपी को मां कहने वालों ने ही किया मजाक” Datia में भितरघात पर बोले आशुतोष तिवारी- धुआं उठा है तो आग भी होगी

Ashutosh Tiwari - दतिया में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से हराया। दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणाम सामने आते ही प्रदेश की सियासत गरमा गई। बीजेपी के अंदरखाने भी हलचल हुई। दतिया में भाजपा क्षेत्रीय नेताओं को जुटाने में विफल रही। बाहरी नेता जातिगत समीकरण साधने में सफल नहीं हो सके। सबसे ज्यादा भितरघात ने 'कमल' का खेल बिगाड़ा। अभी तक चुप रहे पार्टी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी उपचुनाव के परिणाम आने के बाद इस मुद्दे पर मुखर हो गए। उन्होंने पार्टी में भितरघात का स्पष्ट संकेत दिया। आशुतोष तिवारी ने यह कहकर अपना दर्द व्यक्त किया कि "बीजेपी को मां कहने वालों ने ही ऐसा मजाक किया।" अब भितरघात के मुद्दे पर पार्टी में मंथन और कार्रवाई की बात भी कही जा रही है।