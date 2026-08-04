Datia News: हार के बाद बीजेपी का बड़ा एक्शन, दतिया जिला बीजेपी की पूरी कार्यकारिणी भंग

बता दें कि मध्यप्रदेश के दतिया विधानसभा में हुए उपचुनाव में सोमवार 3 अगस्त को हुई काउंटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6 हजार 29 वोटों से हराया। इससे पहले भी यह सीट कांग्रेस के पास ही थी और दतिया विधानसभा सीट पर भाजपा को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले दतिया उपचुनाव के दौरान जब भाजपा की ओर से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया था, तब भी नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जमकर हंगामा मचाया था और हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया था।