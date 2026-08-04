दतिया उपचुनाव: ‘जब कार्यकर्ता की जगह अधिकारी बोलने लगे…’, हार के बाद पूर्व सीएम की बहू का पोस्ट वायरल

भाजपा समर्थित टीकमगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता राहुल सिंह ने दतिया उपचुनाव के परिणाम के बाद एक फेसबुक पोस्ट लिखा। उन्होंने इस पोस्ट पर लिखा कि- 'जब कार्यकर्ता की जगह अधिकारी ये बोलने लगे कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, तब तब परिणाम विपरीत ही आयेंगे। #जमीनी_कार्यकर्ता।' उमिता सिंह का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट को दतिया उपचुनाव में मिली हार पर कटाक्ष के तौर पर देखा रहा है। हालांकि, पोस्ट में कही पर भी दतिया उपचुनाव का जिक्र नहीं है।