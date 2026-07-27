Tikamgarh News: ‘मैं बालिग हूं तुम होते कौन…’, ब्वॉयफ्रेंड को पिटता नहीं देख पाई गर्लफ्रेंड, भाई पर बरसाईं चप्पलें

रेलवे स्टेशन के बाहर हुए इस हाईवोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। इसके बाद युवक और युवती को मऊरानीपुर कोतवाली ले जाकर पूछताछ शुरू की गई। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। दोनों के बालिग होने सहित अन्य तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।