‘पत्नी को परेशान करता था’, 80 किलो का पत्थर बांधकर कुएं में फेंका शव

आरोपी पुष्पेंद्र ने बताया कि सोमवार रात को महेंद्र ने फिर फोन कर सुखदेवी को खेत में बुलाया। सुखदेवी ने इसकी जानकारी पुष्पेंद्र को दी। ऐसे में परेशान होकर पुष्पेंद्र ने अपने भाई बृजेश (22) और सतीश (20) को बुलाकर पूरी घटना बताई और महेंद्र को सबक सिखाने की योजना बनाई। इस पर तीनों ने पहले सुखदेवी को खेत पर भेज दिया। वहां महेंद्र ने जैसे ही उसे पकड़ा वैसे ही पुष्पेंद्र और उसके दोनों भाइयों ने उसकी मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान महेंद्र ने पुष्पेंद्र के हाथ में और सुखदेवी की उंगली पर दांत से काट लिया था।