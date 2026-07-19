Tikamgarh news: ‘बेटियां नापसंद थीं…’ इसलिए दादी को नहीं आया रहम, 20 दिन की पोती को मार डाला

अपने जिगर के टुकड़े को खाने के लिए मां पुक्खन फफक पड़ीं। बोली सास रेखा को बेटियां पसंद नहीं थी। बेटी के जन्म के बाद से ही वह उससे बुरा व्यवहार कर रही थी। पति धनीराम दिल्ली में मजदूरी करता है। ऐसे में सास उसे खाना भी नहीं देती थी। कहती थी, बेटी होगी तो परिवार को दूसरे के सामने झुकना पड़ेगा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दादी और परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी रची। उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। दादी ने बताय बताया कि बच्ची की तबीयत अचानक खराब हो गई थी इसी दौरान उसकी मौत हो गई।