‘उसी से करूंगी’, किडनैप करने वाले आरक्षक से शादी करने को अड़ी युवती, निवाड़ी में उलझा जा रहा मामला

लुहरगुवां निवासी रामकुंवर पत्नी दाखी वंशकार ने निवाड़ी पुलिस अधीक्षक को सौपे शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि 26 जून की सुबह 9:30 बजे आरक्षक राहुल विश्वकर्मा ने अपने एक दोस्त को उसके घर भेज कर उसकी पुत्री रोशनी को बुलाया और फिर वह उसे अपनी काले रंग की कार से पहले ओरछा और फिर झांसी ले गया। इस मामले में उन्होंने लुहुरगुवां चौकी में शिकायत की तो आरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज न करते हुए केवल गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद परिजनों के दबाव के बाद आरक्षक उनकी पुत्री को 27 जून की सुबह पुतनयाऊ खिरक की सड़क पर छोड़कर भाग गया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने भी आरक्षक पर क्षेत्र में अवैध शराब, खनन कराने सहित गंभीर आरोप लगाए है।