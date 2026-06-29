29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

‘उसी से करूंगी’, किडनैप करने वाले आरक्षक से शादी करने को अड़ी युवती, निवाड़ी में उलझा जा रहा मामला

Girl Kidnapping Case- निवाड़ी के गांव में दलित युवती के अपहरण को लेकर आरक्षक पर आरोप लगाए है। युवती ने अपने बयान में उसी आरक्षक से शादी करने की बात कही।
2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Akash Dewani

Jun 29, 2026

Dalit Girl Kidnapping Case abducted roshni said I will marry constable only

Dalit Girl Kidnapping Case- किडनैप करने वाले आरक्षक से शादी करने को अड़ी युवती (फोटो सोर्स- Patrika)

Dalit Girl Kidnapping Case- मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में दलित युवती के अपहरण का मामला उलझता जा रहा है। जिले के लुहरगुवां चौकी में रहे आरक्षक राहुल विश्वकर्मा के खिलाफ दलित युवती के अपहरण और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे है। युवती के परिजनों ने इसकी शिकायत एसपी से की है। निवाड़ी एसपी डॉ. राय सिंह नरवरिया ने इस मामले में पृथ्वीपुर एसडीओपी को जांच सौंपी है और बरामद् की गई युवती को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। यह मामला तब उलझ गया जब पुलिस ने युवती के बयान लिए। अपने बयान में युवती ने चौंकाने वाली बात कही।

पिता ने एसपी की शिकायत, आरक्षक पर लगाए कई गंभीर आरोप

लुहरगुवां निवासी रामकुंवर पत्नी दाखी वंशकार ने निवाड़ी पुलिस अधीक्षक को सौपे शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि 26 जून की सुबह 9:30 बजे आरक्षक राहुल विश्वकर्मा ने अपने एक दोस्त को उसके घर भेज कर उसकी पुत्री रोशनी को बुलाया और फिर वह उसे अपनी काले रंग की कार से पहले ओरछा और फिर झांसी ले गया। इस मामले में उन्होंने लुहुरगुवां चौकी में शिकायत की तो आरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज न करते हुए केवल गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद परिजनों के दबाव के बाद आरक्षक उनकी पुत्री को 27 जून की सुबह पुतनयाऊ खिरक की सड़क पर छोड़कर भाग गया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने भी आरक्षक पर क्षेत्र में अवैध शराब, खनन कराने सहित गंभीर आरोप लगाए है।

युवती ने बोला- उसी से करूंगी शादी

इस गंभीर मामले में एसपी डॉ. राय सिंह नरवरिया का कहना है कि अपहृत की गई रोशनी के एसडीओपी के समक्ष महिला थाने में बयान दर्ज कराए गए है। उसके दस्तावेजों की जांच की गई है. जिसमें उसकी उम्र 18 वर्ष 4 माह है और वह बालिग है। उसने आरक्षक के साथ शादी करने की बात कही है। इस पूरे मामले की जांच एसडीओपी पृथ्वीपुर को सौंपी है। डॉ. नरवरिया का कहना था कि पुलिस अब आरक्षक के बयान लेगी और पूरे मामले की जांच करेगी। गई जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

थाने से रवानगी के बाद हुई घटना…

बताया जा रहा है कि आरक्षक राहुल विश्वकर्मा का लुहुरगुवां चौकी से पुलिस लाइन के लिए स्थानांतरण कर दिया गया था। इसके बाद चौकी प्रभारी ने 24 जून को उसे पुलिस लाइन के लिए मुक्त कर दिया गया था। इसके बाद ही आरक्षक ने इस घटना को अंजाम दिया है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को भगाने के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं।

CBI जांच से बचने, बैंककर्मी ने खुद के दिल पर मारी गोली, विदिशा के गोल्ड लोन फ्रॉड से जुड़ा है मामला

ये भी पढ़ें
SBI gold loan fraud bank employee shot himself CBI investigation

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Jun 2026 04:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / ‘उसी से करूंगी’, किडनैप करने वाले आरक्षक से शादी करने को अड़ी युवती, निवाड़ी में उलझा जा रहा मामला

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

टीकमगढ़ में सीएम के पक्ष में उतरी यादव महासभा, जीतू पटवारी का किया पुतलादहन का प्रयास

Yadav Mahasabha protest against Jitu Patwari over CM Mohan Yadav Land Scam allegations
टीकमगढ़

एमपी के टीकमगढ़ में मिली 10 फीट लंबी पांडूलिपि, सामने आया जम्बूद्वीप का रहस्यमयी नक्शा

Ancient Manuscript found in MP
टीकमगढ़

तालाब में डूबने से तीन मासूमों की मौत, CM ने किय आर्थिक मदद का ऐलान, टीकमगढ़ में दर्दनाक हादसा

tikamgarh siddh sagar pond tragedy cm mohan yadav announces compensation
टीकमगढ़

भ्रष्टाचार पर भड़के केंद्रीय मंत्री, लोकार्पण किए बिना लौटे, टीकमगढ़ अटल सभागार का घटिया निर्माण

Union Minister Virendra Kumar Strict
टीकमगढ़

टीकमगढ़ बीजेपी में तनातनी! जिलाध्यक्ष ने UP के मंत्री का जताया आभार, पूर्व विधायक बोले-झूठी है पोस्ट

bjp leaders clash
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.