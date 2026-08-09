Tikamgarh news: ‘मैं कैसे जिऊंगा…’, रात 11 बजे दुनिया से विदा हो गए पत्नी-बेटा, मनहूस निकली बाइक

Tikamgarh news: एमपी के टीकमगढ़ शहर में बीती रात एक परिवार के लिए काल बनकर आ गई। किसी को नहीं पता था कि घर जा रहे परिवार के साथ इतना दर्दनाक हादसा होगा। बता दें कि दिगौड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम रामनगर के पास हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में पत्नी और बच्चे की मौत हो गई है, जबकि पति की हालत गंभीर है। उसे उपचार के लिए झांसी मेडिकल रेफर किया गया है। बाइक से परिवार के साथ अपने घर बछौड़ा जाते समय पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक को रौंद दिया। बताया जा रहा है​ कि सड़क किनारे खड़े एक खराब ट्रक के कारण यह घटना हुई है।