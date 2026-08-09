9 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

Gwalior news: ‘शुभम धोखेबाज निकला…’, 5 साल लिव-इन में रखा, इंस्टाग्राम पोस्ट ने खोली पोल-पट्टी

Live-in relationship: 5 साल लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली युवती को पार्टनर शुभम अग्रवाल ने धोखा दिया, वह पहले से शादीशुदा निकला।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Aug 09, 2026

Live-in relationship: 5 साल लिवइन में रखा फिर धोखा (Photo Source - AI)

Live-in relationship: 5 साल लिवइन में रखा फिर धोखा (Photo Source - AI)

Gwalior news: एमपी में ग्वालियर शहर के माधौगंज थाना क्षेत्र में रिश्ते को तार-तार कर देने वाला धोखेबाजी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिस पार्टनर के साथ युवती 5 साल तक 'लिव-इन - रिलेशनशिप' में शादी के सपने देखती रही उसी पार्टनर ने युवती को बड़ा धोखा दे दिया। युवती को पता चल गया कि वह पहले से ही किसी और का पति है। सच सामने आते ही पीड़िता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने यही कहा कि शुभम धोखेबाज है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

ये है पूरा मामला

शहर के माधौगंज थाना क्षेत्र की 30 वर्षीय युवती की पहचान वर्ष 2015 में शुभम अग्रवाल से हुई थी। दोनों ने एक दूसरे से मिलना शुरू किया। जिसके बाद धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदली। बताया जा रहा है कि दोनों साल 2021 से 2025 तक किराए के मकान में लिव-इन में रहने लगे। चार साल साथ रहने के बाद जब किसी बात को लेकर दोनों में अनबन हुई, तो दोनों ने सहमति से लिखित एग्रीमेंट कर अलग होने का फैसला कर लिया। अलग होने के बाद भी आरोपी की नीयत खराब रही।

वह बार-बार युवती से मिलने का प्लान बनाता रहा। 8 जून 2025 को शुभम पीड़िता के घर पहुंचा और शादी का पक्का वादा कर दोबारा शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी वह लगातार शादी का झांसा देकर युवती का शोषण करता रहा। युवती को तब तक यवुक के शादीशुदा होने का पता नहीं चला था। बाद में युवक की हकीकत पता चली। इसके बाद युवती ने मामले की जानकारी परिजनों को दी और पुलिस से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई।

सोशल मीडिया पर बेनकाब

हाल ही में जब पीड़िता इंस्टाग्राम चला रही थी, तब उसे शुभम की एक पोस्ट दिखी, जिसमें वह एक महिला के साथ शादी के जोड़े में नज़र आ रहा था। शक गहराने पर जब पीड़िता ने कड़ाई से पूछताछ की, तो शुभम ने कुबूल किया कि वह पहले ही शादी कर चुका है। सच उजागर होने पर जब युवती ने विरोध जताया और अपने साथ हुए धोखे का जिक्र किया, तो आरोपी शादी से साफ मुकर गया, कोई जवाब दिए बिना जान छुड़ाकर भाग निकला।

AIIMS भोपाल में अब रोबोटिक सर्जरी से होंगे कैंसर और यूरोलॉजी के ऑपरेशन

ये भी पढ़ें
AIIMS Bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2026 12:16 pm

Published on:

09 Aug 2026 12:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Gwalior news: ‘शुभम धोखेबाज निकला…’, 5 साल लिव-इन में रखा, इंस्टाग्राम पोस्ट ने खोली पोल-पट्टी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

उपनगर ग्वालियर में तोडफ़ोड़ का विरोध, व्यापारी लामबंद, बैठक कर मांगा मुआवजा

उपनगर ग्वालियर में कोटेश्वर से हजीरा तक सडक़ चौड़ीकरण के नाम पर आगामी सितंबर-अक्टूबर माह में संभावित तोडफ़ोड़ को लेकर व्यापारियों में भय का माहौल है। जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए नोटिसों के विरोध में व्यापारी एकजुट होकर संघर्ष के लिए लामबंद हो गए हैं।
ग्वालियर

Gwalior news: तलाक का हकदार नहीं हो सकता ‘वर्चस्ववादी सोच’ रखने वाला पुरुष, हाइकोर्ट का फैसला

हाइकोर्ट का फैसला:divorce petition (Photo Source - freepik)
ग्वालियर

Gwalior News: 80 की स्पीड से दौड़ाई स्कूटी, लुटेरे पर भारी पड़ीं सगी बहनें

gwalior sisters catch mobile snatching
ग्वालियर

Gwalior News : 3 मंत्रियों के अरमानों पर कोर्ट ने फेरा पानी, चहेते उप आयुक्त को हटाया

Gwalior court removes Deputy Commissioner
ग्वालियर

Gwalior News: भाई तक राखी भेजना होगा सस्ता, स्पीड पोस्ट में 10 प्रतिशत की छूट, 3 बातों का रखना होगा ध्यान

raksha bandhan 2026 rakhi mail speed post 10 percent discount
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.