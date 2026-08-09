Gwalior news: ‘शुभम धोखेबाज निकला…’, 5 साल लिव-इन में रखा, इंस्टाग्राम पोस्ट ने खोली पोल-पट्टी

Gwalior news: एमपी में ग्वालियर शहर के माधौगंज थाना क्षेत्र में रिश्ते को तार-तार कर देने वाला धोखेबाजी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिस पार्टनर के साथ युवती 5 साल तक 'लिव-इन - रिलेशनशिप' में शादी के सपने देखती रही उसी पार्टनर ने युवती को बड़ा धोखा दे दिया। युवती को पता चल गया कि वह पहले से ही किसी और का पति है। सच सामने आते ही पीड़िता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने यही कहा कि शुभम धोखेबाज है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।