Gwalior News: 80 की स्पीड से दौड़ाई स्कूटी, लुटेरे पर भारी पड़ीं सगी बहनें

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को पकड़कर अपने साथ थाने लेकर आई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मनप्रीत बताया है, आरोपी ने बताया है कि वो पंजाब का रहने वाला है और दो दिन पहले ही पंजाब से ग्वालियर फूड डिलेवरी कंपनी डोमिनोज में डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए आया है। उसके पास कमरा किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मोबाइल लूटा था और उसे बेचकर कमरा किराए पर लेना चाहता था। लुटेरे को पकड़ने वाली दोनों बहनों की हिम्मत की हर कोई तारीफ कर रहा है और ग्वालियर पुलिस कप्तान ने भी उन्हें सम्मानित करने की बात कही है।