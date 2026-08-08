Gwalior News: भाई तक राखी भेजना होगा सस्ता, स्पीड पोस्ट में 10 प्रतिशत की छूट, 3 बातों का रखना होगा ध्यान

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर दूर-दराज बैठे भाइयों की कलाई तक प्यार का धागा यानी राखी भेजना अब सिर्फ आसान ही नहीं, बल्कि किफायती भी होने जा रहा है। ग्वालियर डाक विभाग ने पहली बार 'राखी मेल' (Rakhi Mail Speed Post) के लिए विशेष छूट योजना लागू करते हुए स्पीड पोस्ट शुल्क पर 10 प्रतिशत (10% Discount) की छूट देने का फैसला किया है। लेकिन यह छूट हर स्पीड पोस्ट पर नहीं मिलेगी।