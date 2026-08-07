Gwalior news: कैनरा बैंक के ATM से उड़ाए 5.68 लाख रुपए, मास्टरमाइंड को 8 साल की सजा

वहीं अन्य मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने के आरोपियों को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने पदम चंद्र मांझी सहित 10 याचिकाकर्ताओं की रिट याचिकाएं खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यदि फर्जी या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने का संदेह है तो विभाग राज्य स्तरीय हाई पावर कास्ट स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई से अलग अपनी विभागीय जांच भी जारी रख सकता है। याचिकाकर्ताओं ने विभागीय जांच और कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए कहा था कि उनके जाति प्रमाण पत्र का मामला पहले से हाई पावर कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए विभाग समानांतर जांच नहीं कर सकता। अदालत ने यह दलील अस्वीकार कर दी।