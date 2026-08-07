7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

Gwalior news: कैनरा बैंक के ATM से उड़ाए 5.68 लाख रुपए, मास्टरमाइंड को 8 साल की सजा

Special Court for Cyber ​​Crime: विशेष न्यायालय ने कैनरा बैंक एटीएम से 5.68 लाख रुपये चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड मेहराजउद्दीन को 8 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Aug 07, 2026

Special Court for Cyber ​​Crime: कैनरा बैंक के एटीएम को बनाया था निशाना (Photo Source - Patrika)

Special Court for Cyber ​​Crime: कैनरा बैंक के एटीएम को बनाया था निशाना (Photo Source - Patrika)

Gwalior news: एमपी के ग्वालियर मेंविशेष न्यायालय (साइबर क्राइम) ने कैनरा बैंक के एटीएम में हैकिंग के के जरिए जरिए 5.68 लाख रुपए चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड मेहराजउद्दीन को दोषी ठहराते हुए 8 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार की कोर्ट ने दोषी पर कुल की सजा 16,500 का अर्थदंड लगाने के साथ ही बैंक को हुई आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए 2 लाख अलग से प्रतिकर (मुआवजा) देने का आदेश जारी किया है। वहीं, मामले के एक अन्य आरोपी सगीर अहमद को ठोस सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

राज्य साइबर पुलिस ने दर्ज किया था केस

अपर लोक अभियोजक घनश्याम मंगल ने बताया कि भोपाल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेक्शन के प्रबंधक विभू जोशी की शिकायत पर राज्य साइबर पुलिस ने केस दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और फोटो जब्त कर केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला चंडीगढ़ भेजे। सीएफएसएल रिपोर्ट में फुटेज में दिख रहे संदिग्ध के चेहरे और गिरफ्तार आरोपी मेहराजउद्दीन के फेशियल फीचर्स (माथा, हेयर लाइन, आई और नोज प्रोफाइल) का सटीक मिलान हुआ। कोर्ट में जब 16 जीबी की पेनड्राइव चलाई गई तो जज के समक्ष आरोपी की पूरी करतूत स्पष्ट हो गई।

ऐसे दिया घटनाक्रम को अंजाम

27 मार्च 2016 की तड़के आरोपी एलएनआईपीई स्थित कैनरा बैंक के एटीएम कक्ष में दाखिल हुए। उन्होंने चाबी से एटीएम मशीन का फ्रंट पैनल खोला। मशीन के मदरबोर्ड के यूएसबी पोर्ट में पेनड्राइव और ब्लूटूथ/वायरलेस कीबोर्ड लगाकर पेनड्राइव में रखे हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया। मशीन को रीस्टार्ट कर जैकपॉट एप्लीकेशन के जरिए 8 अंकों का न्यूमेरिक कोड एंटर किया। आरोपी ने बिना किसी एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किए मशीन से कई किस्तों में 5.68 लाखा की नकदी अवैध रूप से निकाल ली और बैग में भरकर फरार हो गए।

खारिज की 10 याचिकाएं

वहीं अन्य मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने के आरोपियों को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने पदम चंद्र मांझी सहित 10 याचिकाकर्ताओं की रिट याचिकाएं खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यदि फर्जी या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने का संदेह है तो विभाग राज्य स्तरीय हाई पावर कास्ट स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई से अलग अपनी विभागीय जांच भी जारी रख सकता है। याचिकाकर्ताओं ने विभागीय जांच और कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए कहा था कि उनके जाति प्रमाण पत्र का मामला पहले से हाई पावर कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए विभाग समानांतर जांच नहीं कर सकता। अदालत ने यह दलील अस्वीकार कर दी।

Harda News: सालों का इंतजार खत्म… 6 मीटर चौड़ा रेलवे फुटओवरब्रिज का होगा निर्माण, हजारों यात्री करेंगे सफर

ये भी पढ़ें
railway foot overbridge extension for connectivity

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2026 05:55 pm

Published on:

07 Aug 2026 05:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Gwalior news: कैनरा बैंक के ATM से उड़ाए 5.68 लाख रुपए, मास्टरमाइंड को 8 साल की सजा

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

फिल्मी दुनिया में एंट्री का सपना पड़ा भारी, कारोबारी को 12.90 लाख का चूना

local businessman was defrauded
ग्वालियर

दानपेटी से निकला 22 कैरेट सोने का सिक्का, हीरा जड़ित 18 कैरेट की बाली

donor
ग्वालियर

Gwalior news: ट्रेन मैनेजरों को लंबी दूरी की ड्यूटी में मिलेगी राहत, मिलेंगी 360 डिग्री घूमने वाली आरामदायक कुर्सी

North Central Railway: भारतीय रेलवे को सौगात (Photo Source: AI Image)
ग्वालियर

Gwalior news: ‘मेरी बेटी ला दो…’, ट्यूशन से लौट रही रिया नहीं पहुंच पाई घर, अचानक सबको रूला गई

Death of innocent child:बच्ची की मौत (Photo Source - Patrika)
ग्वालियर

मप्र में 5 साल में पावरलूम 5,047 के पार, लेकिन हाथ के बुनकर हाशिए पर

7 अगस्त यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस...यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के उस ताने-बाने को नमन करने का दिन है, जिसे चंदेरी, महेश्वर और बुरहानपुर के बुनकर अपने हाथों के जादू से गढ़ते हैं।
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.