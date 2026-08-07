Harda News: सालों का इंतजार खत्म… 6 मीटर चौड़ा रेलवे फुटओवरब्रिज का होगा निर्माण, हजारों यात्री करेंगे सफर

Harda News: हरदा स्टेशन तक पहुंचने के लिए अब शायद रेलवे लाइन पार नहीं करनी पड़ेगी। सालों से जिस बदलाव का इंतजार था, वह आखिरकार जमीन पर उतरता दिख रहा है। हजारों लोगों को इसका फायदा मिलेगा।रेलवे द्वारा ट्रेन के यात्रियों के साथ आम लोगों को आने जाने के रेलवे फुट ओवरब्रिज (Railway Foot Overbridge) की लंबाई बढ़ाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। आने वाले दिनों में हजारों लोग रेलवे लाइन की बजाय ब्रिज से आना-जाना कर सकेंगे। इस सुविधा को पाने के लिए नागरिक सालों से रेलवे के अधिकारियों से मांग कर रहे थे, जो आज पूरी होती दिख रही है।