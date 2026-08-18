harda news : चाचा के घर में दफ़न था 5 साल का बच्चा, रात 2 बजे पुलिस ने निकाला शव

बीच में पता चला कि चाचा बच्चों से मारपीट करता है। इसलिए बच्चों के बड़े चाचा उन्हें अपने साथ ले गए लेकिन कुछ ही दिन बाद छोटा चाचा दोनों को वापस ले आया। इस बीच बालक एक हफ्ते तक किसी को दिखाई नहीं दिया। उसके बड़े चाचा ने छोटे भाई से पूछा तो उसने मामा के घर जाने की बात कही। बच्चों के नाना से जानकारी जुटाई तो उन्होंने बालक के वहां आने से इनकार किया।