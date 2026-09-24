Harda Road Accident: एक दिन पहले ही खरीदी थी सेकंड हैंड कार, दूसरे दिन दो दोस्तों की मौत

हरदा जिले के सिराली मकड़ाई मार्ग पर ग्राम खुदिया के पास यह भीषण दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना इतनी भीषण थी कि वाहन का इंजन अलग होकर दूर जा गिरा। कार में सवार दोनों युवक बाहर नहीं निकल पाए और काफी देर तक भीतर ही फंसे रहे। स्थानीय ग्रामीणो ने उन्हें बाहर निकाला और पुलिस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। हालांकि रास्ते में ही दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले घायलों को निकालकर सिराली स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।