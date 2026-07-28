Harda news: ‘मिश्रा पैलेस’ के बाथरूम में पड़ी मिली सब इंजीनियर की डेडबॉडी, 15 सालों से होटल में कर रहे थे स्टे

Harda news: मध्यप्रदेश के हरदा जिले में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मिश्रा पैलेस होटल में एक सब इंजीनियर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। विभागीय सूत्रों ने बताया कि वे जनपद पंचायत में पदस्थ थे। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पिछले चार-पांच महीनो से वेतन नहीं मिलने और काम के दबाव के कारण वह मानसिक रूप से तनाव में थे। पुलिस को प्रथम दृष्टया में मौत हार्ट फेल होने से लग रही है। हालांकि सही जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगी।