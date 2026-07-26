हरदा में भाजपा पूर्व पार्षद के बेटे का निधन, चौंका देगी मौत की वजह

Harda News :मध्य प्रदेश के हरदा शहर के वार्ड नंबर- 30 से भाजपा के पूर्व पार्षद धर्मेंद्र माली के 19 वर्षीय बेटे तरुण माली ने शनिवार देर रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बेटे की मौत की खबर घर वालों को रविवार सुबह उस समय लगी, जब काफी देर बीत जने के बाद भी बेटा कमरे से बाहर नही आया। घर वालों ने जब उसके कमरे में जाकर देखा तो वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। परिवार द्वारा घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पंचनामा किया। साथ ही, शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया। फिलहाल, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन के सुपुर्द भी कर दिया गया है।