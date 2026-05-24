एक और ट्विशा ! शादी के 45 दिन बाद नवविवाहिता दीपिका की संदिग्ध मौत

घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी आकांक्षा तलया और थाना प्रभारी मुकेश गौड़ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर कमरे को सील कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रविवार को जब मृतका के मायके पक्ष के लोग भैरूंदा के पास गांव से अस्पताल पहुंचे। इस दौरान अस्पताल परिसर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मृतका के परिजनों ने मृतका के पति दुर्गेश और सास-ससुर पर प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाते हुए तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। मायके पक्ष ने शव लेने से भी इनकार कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच तीखी बहस और झूमाझटकी भी हुई, जिसे मौके पर मौजूद पुलिस बल ने शांत कराया।