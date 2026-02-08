30% खेतों में लहलहा रही चिया सीड्स फसल, खाने के होते हैं 5 जबरदस्त फायदे

किसान राहुल जाट ने बताया कि चिया सीड्स की खेती में दवाइयों की आवश्यकता कम होती है। साथ ही इस फसल को आवारा मवेशियों भी नुकसान नहीं पहुंचाते है। मौसम की मार का प्रभाव भी कम होता है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि चिया सीड्स का बाजार भाव चने की तुलना में लगभग दोगुना मिलता है। जिससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है। कम लागत, कम जोखिम और बेहतर दाम मिलने के कारण तहसील क्षेत्र में किसानों का रुझान तेजी से चिया सीड्स की खेती की ओर बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष कई किसानों के खेतों में चिया सीड्स की फसल लहलहा रही है।